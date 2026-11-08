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Dünya 600 binden fazla hane elektriksiz kaldı! Rusya enerji altyapısını ve gemileri hedef aldı
Dünya

600 binden fazla hane elektriksiz kaldı! Rusya enerji altyapısını ve gemileri hedef aldı

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600 binden fazla hane elektriksiz kaldı! Rusya enerji altyapısını ve gemileri hedef aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Dnipro ve Zhytomyr bölgelerinde savunma sanayisine enerji sağladığını belirttiği iki trafo merkezini vurduğunu, Karadeniz’de ise askeri malzeme taşıdığı öne sürülen üç ticari gemiyi hedef aldığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gece boyunca süren saldırılarında enerji altyapısı ve Karadeniz’deki gemiler hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam başlayıp gece boyunca devam eden saldırılarda Dnipro ve Zhytomyr bölgelerinde Ukrayna savunma sanayisine enerji sağladığı belirtilen iki elektrik trafo merkezinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, Karadeniz’de Ukrayna’ya askeri malzeme taşıdığı öne sürülen üç ticari geminin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, Odessa ve Chornomorsk limanlarında bulunan iki konteyner gemisinin silah ve askeri teçhizat sevkiyatı yaptığı, gemilerden birinin Ukrayna’ya sivil ve askeri alanlarda kullanılabilen çift kullanımlı malzemeler taşıdığı ifade edildi. Rus güçlerinin ayrıca Odessa’nın güneybatısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisini vurduğu kaydedildi.

 

Dnipro’da enerji krizi

Ukrayna merkezli enerji şirketi DTEK, Dnipro bölgesindeki enerji tesislerine yönelik saldırı nedeniyle 600 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı. Ukrayna tarafından Rusya Savunma Bakanlığı’nın gemilere yönelik saldırı ve sevkiyat iddialarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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