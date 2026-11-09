'Sahte Türkler'

Hem ırkçı olup hem de İslâm'a düşmanlık besleyenler, kardeşliği ısrarla kan ve kafatası kemiğinde arayan barbarlıklarına devam etmeden önce, şu anda dünyadaki Türk devletlerinin kimler gibi düşündüğünü, kimlere kardeşlik yaptığını, kardeş gibi görünüp Türkiye'yi kime niçin sattığını kayda geçsin ve unutmasınlar. En azından kendi düşüncelerinde bir fikir haysiyetine sahip olarak töreye uysun ve yüz yıldır başka bütün milletleri hain olmakla suçlamadan önce, kardeş dediklerinden başlayabilme tavrını göstersinler.

Türk, tam manasıyla "töreye uyan" demektir. Kim olduğuna bakmaksızın sahip çıkmış olsa da Müslüman olmayanlarla kardeşlik yapmamış, onlarla bütün ilişkilerini sadece siyaset zemininde tutmuştur. Türk'ün töresi çoktan İslâm'la şeref bulmuş ve liderlik meziyetinin hakkı olarak insanlığın ruhta birliğinin mümtaz şahsiyeti olmuştur. Şu anda da tarihi misyonunu yerine getirmeye muhtaçtır.

Şanlı ve şerefli tarihini bu coğrafyada kemâle erdiren, Anadolu kültürünü teknolojiyle harmanlayan, vatanını ve fikrini satmayı aklından bile geçirmeyen, bütün insanlığın kurtuluşu için sesinin ve kılıcının ulaşabildiği her yeri o millete vatan gibi yapan, dünyaya bakışında hangi millet olursa olsun "Mutlak'a Adalet" düsturundan taviz vermeyene Türk denir.

Türk'ün ruhu İslâm; varlığı da Müslümandır. Arap, Acem, Rum, Ermeni, Yunan, Kürt, Zaza, İngiliz, Alman, Rus, Japon ve dahi bütün milletlere de kendileri olma hakkını vererek kardeşlik hukukunu ancak buradan tahsis eder.