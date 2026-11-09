Fiyatlar güncellendi! 820 bin TL veren, sıfır araç sahibi olacak: İşte alınabilecek modeller

Dolayısıyla üst limitin yükselmesi, fiyatı bu sınırın altında kalan bütün araçların otomatik olarak muafiyet kapsamına gireceği anlamına gelmiyor. Alınacak aracın diğer koşulları da karşılaması gerekiyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen şartlar kapsamında ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan, bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler de muafiyetten yararlanabiliyor. Muafiyet kapsamında satın alınan araç, yaşı ne olursa olsun engelli bireyin adına tescil ediliyor. Araç alımında fiyat, yerlilik ve engellilik koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Muafiyet kapsamında alınan aracın, engelli bireyin adına tescil edilmesi gerekiyor. Kişinin çocuk ya da ileri yaşta olması bu şartı değiştirmiyor.