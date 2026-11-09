Fiyatlar güncellendi! 820 bin TL veren, sıfır araç sahibi olacak: İşte alınabilecek modeller
Engelli bireylerin yararlandığı ÖTV muafiyetli araç alım üst sınırının 2027 yılında yeniden değerleme oranıyla birlikte yaklaşık 3 milyon 673 bin TL'ye yükselmesi öngörülürken, kasım ayı güncel fiyat listeleri netleşti. Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai gibi dev markaların yer aldığı listelerde, ÖTV'siz başlangıç fiyatları 820 bin 500 TL'den kapı aralıyor. Yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen yeni düzenleme öncesinde, binlerce vatandaş bütçelerine uygun model seçeneklerini ve muafiyet şartlarını yakından incelemeye başladı.