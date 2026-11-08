Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yılı İstanbul’da kutlandı! Galata Kulesi Azerbaycan bayrağıyla aydınlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi’ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.
Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının 6'ncı yılında, zafer kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürerken, Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule kentin farklı noktalarından görüldü. Işıklandırma, havadan görüntülendi.