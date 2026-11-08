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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği skoruyla devam edecek.

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Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği

50' Sarı Kart: O. Diabate

49' Orkun Kökçü, ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruş verdi. Beşiktaş, pozisyonda penaltı bekledi.

İkinci Yarı Başladı

Devre Arası

45' GOL! Vlahovic, topu ağlara gönderdi. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ taraftan Murillo'nun pasına Trossard hareketlendi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Trossard, topu içeri çevirdi ve Vlahovic topu boş ağlara gönderdi.

42' Orkun Kökçü'nün sağ çaprazdan serbest vuruşunu, kaleci çıkardı.

33' Sarı Kart: M. Murillo

27' Oyuncu Değişikliği: O. Diabate Çıkan: Thalisson Kelven

22' Kırmızı Kart: M. Baltaci

20' GOL! Vlahovic, topu ağlara gönderdi. Orta sahada topla buluşan Trossard, rakiplerinden sıyrılıp savunmanın arkasına pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Vlahovic, topu ağlara gönderdi.

17' Sarı Kart: M. Baltaci

11' Vlahovic'in pasında Ndidi sağ taraftan hareketlendi ve ortasını açtı. İçeri hareketlenen Trossard'dan önce savunma ayak koydu.

6' Maçın ilk dakikalarında Beşiktaş, topa daha fazla sahip olan taraf. Gençlerbirliği, oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor.

2' Sarı Kart: W. Ndidi

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, İlhan, Orkun, Trossard, Vlahovic.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda Çağan, Metehan Baltacı, Thalisson, Yiğit Hamza, Niasse, Oğulcan, Adama Traore, Tongya, Tiago, Mendes.

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