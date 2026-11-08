CANLI ANLATIM: Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği skoruyla devam edecek.
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Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği
50' Sarı Kart: O. Diabate
49' Orkun Kökçü, ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruş verdi. Beşiktaş, pozisyonda penaltı bekledi.
İkinci Yarı Başladı
Devre Arası
45' GOL! Vlahovic, topu ağlara gönderdi. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ taraftan Murillo'nun pasına Trossard hareketlendi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Trossard, topu içeri çevirdi ve Vlahovic topu boş ağlara gönderdi.
42' Orkun Kökçü'nün sağ çaprazdan serbest vuruşunu, kaleci çıkardı.
33' Sarı Kart: M. Murillo
27' Oyuncu Değişikliği: O. Diabate Çıkan: Thalisson Kelven
22' Kırmızı Kart: M. Baltaci
20' GOL! Vlahovic, topu ağlara gönderdi. Orta sahada topla buluşan Trossard, rakiplerinden sıyrılıp savunmanın arkasına pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Vlahovic, topu ağlara gönderdi.
17' Sarı Kart: M. Baltaci
11' Vlahovic'in pasında Ndidi sağ taraftan hareketlendi ve ortasını açtı. İçeri hareketlenen Trossard'dan önce savunma ayak koydu.
6' Maçın ilk dakikalarında Beşiktaş, topa daha fazla sahip olan taraf. Gençlerbirliği, oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor.
2' Sarı Kart: W. Ndidi
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, İlhan, Orkun, Trossard, Vlahovic.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda Çağan, Metehan Baltacı, Thalisson, Yiğit Hamza, Niasse, Oğulcan, Adama Traore, Tongya, Tiago, Mendes.