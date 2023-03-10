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Yerel Hırsızlık şebekesi operasyonunda 36 tutuklama
Yerel

Hırsızlık şebekesi operasyonunda 36 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde, evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 15:33:00 -
Hırsızlık şebekesi operasyonunda 36 tutuklama

Kocaeli Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25'i kadın, 41 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Şüphelilerin, evlerden yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları belirtildi.

Eş zamanlı operasyonlarda 25'i kadın 41 şüpheli yakalanırken aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Zanlılardan 36'sı çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)
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