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Dünya Hindistanlı çocuk kendisini ısıran kobrayı ısırarak öldürdü
Dünya

Hindistanlı çocuk kendisini ısıran kobrayı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk tarafından iki kez ısırılan zehirli kobra öldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 10:16:00 -
Hindistanlı çocuk kendisini ısıran kobrayı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde sekiz yaşındaki bir çocuk, evinin arka bahçesinde oynarken kobra tarafından ısırıldı.

Koluna dolanan kobrayı üzerinden atamayan çocuk çareyi zehirli kobrayı ısırmakta buldu. Kobrayı iki kez ısıran çocuk, sürüngeni öldürdü.

The New Indian Express'e konuşan çocuk, "Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Kurtulamayınca iki kere sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.

Ailesine durumu anlattıktan sonra, kobranın herhangi bir zehir salmadığı anlamına gelen "kuru bir ısırık" aldığı anlaşıldı.

Hastaneden tahliye edilen çocukta herhangi bir rahatsızlık bulunmuyor.

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