Hindistan'ın yaklaşık bir yıldır hapsettiği Cammu Keşmirli avukat serbest bırakılıyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan’da 4 Ağustos 2019'da gözaltına alınan Cammu Keşmir Yüksek Mahkeme Avukatları Birliği (JKHCBA) Başkanı Mian Abdul Kayum'un tutukluluk süresinin dolması sebebiyle 6 Ağustos'ta serbest bırakılacağı bildirildi.

Tribune India'da yer alan habere göre, Başsavcı Tushar Mehta, mahkeme heyetine, Kayum'un Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamındaki mevcut tutukluluk süresinin 6 Ağustos’ta sona ereceğini ve hükümetin bu süreyi uzatmayacağını bildirdi. Bu kapsamda 73 yaşındaki Kayum'un serbest kalması bekleniyor.

Öte yandan Kayum'un avukatları, JKHCBA Başkanı'nın bir an önce salıverilmesini talep etti.

Mian Abdul Kayum, Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmadan bir gün önce, 4 Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı.

Ailesi ve arkadaşları, ocak ayında Kayum'un "kalp krizi geçirdiğini" duyurmuştu. Uttar Pradeş eyaletindeki bir hapishaneye sevk edilen Kayum, kötüye giden sağlık sorunları sebebiyle bir süre sonra başkent Yeni Delhi’deki Tihar Hapishanesi’ne transfer edilmişti.

Ülkede tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler iki yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Hindistan, geçen yıl 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.