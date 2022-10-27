Hindistan'da misyonerlik yapan 3 İsveç'li para cezası kesilip ülkesine gönderildi
Hindistan'da misyonerlik faaliyetinde bulunup Hristiyanlığı yaymaya çalışarak vizelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 İsveç vatandaşının sınır dışı edileceği bildirildi.
Polis yetkilileri, 3 kişinin, Assam eyaletindeki Naharkatiya bölgesinde gözaltına alındığını ve turist vizelerinin şartlarını ihlal ettikleri için her birine 500 dolar para cezası verildiğini söyledi.
Misyonerlik faaliyetinde bulunarak vizelerini ihlal ettiği belirtilen 3 İsveç vatandaşının sınır dışı edileceği belirtildi.
Assam eyaleti polis memuru G.P. Singh, Marcus Bloom, Hanna Bloom ve Susanna Hakansson adındaki 3 kişinin Yeni Delhi'ye gönderildiğini, geceyi Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda geçireceklerini aktardı.
Singh, söz konusu 3 kişinin yarın sınır dışı edilerek Stockholm'e uçacağını belirtti.
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