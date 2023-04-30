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Dünya Hindistan'da gaz sızıntısı: 11 ölü
Dünya

Hindistan'da gaz sızıntısı: 11 ölü

Yeniakit Publisher
2023-04-30 12:00:00 -
Hindistan'da gaz sızıntısı: 11 ölü

Hindistan'ın Ludhiana kentindeki bir süt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Ludhiana kentinde bulunan bir süt fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi. Sabah saatlerinde fabrikadan süt almaya gelen çok sayıda kişi gazdan etkilenerek bayıldı.

Fabrikanın çevresindeki evlerde oturan kişiler de gazdan etkilendi. Olay yerine gelen polis, güvenlik çemberi oluşturarak bölge halkını sızıntının meydana geldiği alandan uzaklaştırdı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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