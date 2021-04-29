Uzmanlar RNA virüslerinin mutasyona uğramışının normal bir süreç olduğunu, salgının başından bu yana varyantların beklendiğini ifade ediyor. Ülkemizde İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının ardından Hindistan mutasyonu da görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da beş kişide Hindistan varyantı tespit edildiğini ve bu kişilerin izole edildiğini belirtti. Peki, Hindistan varyantı tehlikeli mi?

Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Pek çok ülke Hindistan ile ulaşımı kapattı. Bu varyant hakkında farklı iddialar olsa da henüz net bir şeyler söylemek için erken olduğu ifade ediliyor. Habertürk’te yer alan haberde Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, varyant hakkında konuştu.

Kurugöl, “Hindistan varyantı, diğerlerinden daha farklı olarak çift mutasyonlu. Hint mutasyonu, ilk önce Hindistan'da çıktı ama diğer ülkelerde de görüldü. Hint varyantının ne kadar tehlikeli olacağı henüz belli değil, diğer varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığını söylemek için henüz erken. En çok korktuğumuz şey; Hindistan varyantı, Covid enfeksiyonu geçirenlerin ve aşılı kişilerin koruyuculuğunu olumsuz etkileyebilir. Kişi, Covid enfeksiyonu geçirmiş olsa da aşılanmış olsa da şimdiki varyantlara karşı olan koruyuculuğu sıkıntıya girebilir. Bu kişilerde yeniden hastalık oluşabileceği, kişilerin buna karşı dirençli olamayacağı kaygısı var; ama bu kaygının ne kadar doğru olduğu şu an kesin değil, değerlendirmeler devam ediyor. Umarım sanıldığı gibi olmaz ama olma olasılığı var; çünkü Hindistan'da çok hızlı bir yayılım gösterdi. İkinci enfeksiyonu geçirenler var, bu nedenle de biraz sıkıntılı. Şu anda Hint varyantı, Hindistan'daki bazı bölgelerde bütün koronavirüs enfeksiyonları içinde yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor. Hindistan'da hakim varyant haline geldi ve bu sıkıntılı bir durum" dedi.