  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?
Sağlık

Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Hindistan varyantı vakaları artırır mı? Ülkemizde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının ardından Hindistan mutasyonu da görüldü. Hindistan’dan gelen vefat haberleri, sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle bu mutasyon çok daha fazla merak ediliyor. Peki, Hindistan varyantı ne?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:46:00 -
Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Uzmanlar RNA virüslerinin mutasyona uğramışının normal bir süreç olduğunu, salgının başından bu yana varyantların beklendiğini ifade ediyor. Ülkemizde İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının ardından Hindistan mutasyonu da görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da beş kişide Hindistan varyantı tespit edildiğini ve bu kişilerin izole edildiğini belirtti. Peki, Hindistan varyantı tehlikeli mi?

Hindistan varyantı nedir? Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Pek çok ülke Hindistan ile ulaşımı kapattı. Bu varyant hakkında farklı iddialar olsa da henüz net bir şeyler söylemek için erken olduğu ifade ediliyor. Habertürk’te yer alan haberde Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, varyant hakkında konuştu.

Kurugöl, “Hindistan varyantı, diğerlerinden daha farklı olarak çift mutasyonlu. Hint mutasyonu, ilk önce Hindistan'da çıktı ama diğer ülkelerde de görüldü. Hint varyantının ne kadar tehlikeli olacağı henüz belli değil, diğer varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığını söylemek için henüz erken. En çok korktuğumuz şey; Hindistan varyantı, Covid enfeksiyonu geçirenlerin ve aşılı kişilerin koruyuculuğunu olumsuz etkileyebilir. Kişi, Covid enfeksiyonu geçirmiş olsa da aşılanmış olsa da şimdiki varyantlara karşı olan koruyuculuğu sıkıntıya girebilir. Bu kişilerde yeniden hastalık oluşabileceği, kişilerin buna karşı dirençli olamayacağı kaygısı var; ama bu kaygının ne kadar doğru olduğu şu an kesin değil, değerlendirmeler devam ediyor. Umarım sanıldığı gibi olmaz ama olma olasılığı var; çünkü Hindistan'da çok hızlı bir yayılım gösterdi. İkinci enfeksiyonu geçirenler var, bu nedenle de biraz sıkıntılı. Şu anda Hint varyantı, Hindistan'daki bazı bölgelerde bütün koronavirüs enfeksiyonları içinde yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor. Hindistan'da hakim varyant haline geldi ve bu sıkıntılı bir durum" dedi.

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasaklar ne zaman?
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasaklar ne zaman?

Yaşam

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasaklar ne zaman?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi
Gündem

İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, ana haber sunduğu sırada rejinin kamera hareketleri sonrası tepki gösterdi.
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler

Rüzgârın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre..
Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi
Aktüel

Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay