Hilal Kaplan'dan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e övgü! Mankurt muhalifler iyice zıvanadan çıktı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yabancı okullara yönelik eleştirilerine değindi. Kaplan, Tekin'in milli hassasiyetlerden yoksun muhalefet tarafından hedef alındığını belirtti. Lozan Antlaşması kapsamında açılan azınlık okullarının durumu hakkında bilgi veren Kaplan, Tekin'in milli eğitimdeki mücadelesini savundu. Hilal Kaplan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son bir aydır muhalefetin eleştirilerinin merkezinde yer alıyor. Memleketimizde alanı dışındaki her şeyin uzmanı olan bir profesör tarafından yazılan küstah bir mektupla, "ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehdit" olmakla bile suçlandı.

Bakan Yusuf Tekin'i mankurtlaşmış çevrelerin hedefe oturtmasının nedeni, ülkemizde faaliyette bulunan çoğu Alman ve Fransız menşeli bazı yabancı okullar.

Normal bir ülkede eğer Milli Eğitim Bakanı, yabancı okullar için eleştiriliyorsa onlara imtiyaz verdiği için eleştirilir. Ancak maalesef bizde milli hassasiyetlerden yoksun bir muhalefet olduğu için söz konusu bu yabancı okulların imtiyazlarını kaldırmak istediği için hedef tahtasında...

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Konuyu kısaca özetlersek: Lozan Antlaşması kapsamında açılan azınlık okulları dışında örneğin Almanya ve Fransa, ülkemizde başka okullar da açıyor. Bu okullar uluslararası anlaşmaya aykırı olarak Türk öğrencileri de alıyor.

Hatta okul nüfusunun çoğunluğunu Türk öğrenciler oluşturuyor. Ancak bu okullardan mezun olan Türk öğrenciler, "yabancı öğrenci" statüsünden faydalanarak üniversite sınavına giriyorlar.

Dahası bu okullarda okuyan Türk öğrencilerin kaydı Milli Eğitim Bakanlığı'nda yok. Yetmedi, bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen müfettişleri de kabul etmiyorlar!

Bakan Tekin de daha MEB Müsteşarı iken düzeltmeye çalıştığı bu garabeti bakanlık görevine geldiğinde tekrar gündemine alıyor. Misal, Fransız Büyükelçiliği ile görüşülüyor, talep edilen süreler veriliyor, ancak hiçbir adım gelmeyince bakanlık harekete geçiyor.

Ülkemizde eli kalem tutan Batı müstemlekelerinin kıyameti de o zaman başlıyor. Yusuf Tekin'in yabancı okullarda "gerici eğitim" vermeye çalıştığını iddia eden sözde sosyalist gazeteden, "Ülkemiz rezil oluyor" diyen sözde ulusalcısına malum koro harekete geçiriliyor.

Bakan Tekin bu koronun kopardığı velveleye karşı sert çıkıp "Türkiye kimsenin müstemlekesi değil" cevabını verdi.

Mankurt muhalifler bu cevap karşısında iyice zıvanadan çıktı. Düşünün, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na karşı Alman ve Fransız okullarının haksız ayrıcalıklarını savunan insanlar var.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması çok net aslında: "Türkiye kanunlarını tanımazsan bu okullara izin vermem."

Fikrini ve vicdanını Batı'ya ipotek ettirmiş eziklere kulak asmadan Tekin'in mücadelesini savunmak gerekiyor. Zira müdafaa edilen sadece Türk vatandaşlarının hakları değil, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak izzetidir. "Milli" Eğitim Bakanı böyle olur."