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Dünya Azeri annenin başörtüsü isyanı… Ermeni’ye, Yahudi’ye yer var Müslüman’a niye yer yok!
Dünya

Azeri annenin başörtüsü isyanı… Ermeni’ye, Yahudi’ye yer var Müslüman’a niye yer yok!

Yeniakit Publisher
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Azerbaycan'daki yasağa tepkiler her geçen gün artıyor. Başörtüsü sebebiyle kızının okula alınmamasına isyan eden Müslüman bir anne, "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" sözleriyle tepkisini dile getirdi...

Azerbaycan’da okul kıyafetlerine ilişkin yeni düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin bazı eğitim kurumlarına alınmadığı yönündeki haberler tartışma konusu oldu. Kızının başörtüsü nedeniyle okula kabul edilmediğini belirten bir anne, uygulamaya tepki göstererek yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

 

Kızının okula alınmadığını söyledi

Başörtülü kızının okul kapısından geri çevrildiğini belirten Azerbaycanlı anne, uygulamaya karşı çıkarak, “Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?” ifadelerini kullandı.

 

 “Ayıp olsun size” diyerek tepki göstermişti

Benzer görüntüler daha önce de sosyal medyaya yansımıştı. Başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı belirtilen bir öğrenci, okul girişindeki yetkililere “Ayıp olsun size” sözleriyle tepki göstermişti.

 

Düzenlemede başörtüsü ifadesi yer almıyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Başbakan Ali Asadov yönetiminde 21 Eylül’de okul kıyafetlerine ilişkin kurallarda değişikliğe gitmişti. Yeni düzenlemede başörtüsünü doğrudan yasaklayan açık bir hüküm bulunmazken, okul üniformasının bütünlüğüne ve laiklik ilkesine aykırı kıyafetlerin kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Düzenlemede başörtüsüne ilişkin açık bir yasak bulunmamasına rağmen bazı öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki haberler, uygulamanın sahadaki karşılığını gündeme getirdi.

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