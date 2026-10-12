Erzincanspor heyeti Ankara’ya çıkarma yaptı: Lider Devlet Bahçeli’den kırmızı-siyahlı ekibe tam destek!
Ligde bay geçeceği haftayı değerlendirerek Başkent’e adeta çıkarma yapan Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Önceden planlanan Ankara temaslarının ilk durağında gerçekleşen bu kritik buluşmada, Kulüp Başkanı Güneş tarafından Bahçeli’ye memleket sevgisini ve kulübün mücadelesini simgeleyen şanlı Erzincanspor forması ile özel hediyeler takdim edildi.