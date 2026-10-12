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Erzincanspor heyeti Ankara’ya çıkarma yaptı: Lider Devlet Bahçeli’den kırmızı-siyahlı ekibe tam destek!

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Erzincanspor heyeti Ankara’ya çıkarma yaptı: Lider Devlet Bahçeli’den kırmızı-siyahlı ekibe tam destek!

Ligde bay geçeceği haftayı değerlendirerek Başkent’e adeta çıkarma yapan Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Önceden planlanan Ankara temaslarının ilk durağında gerçekleşen bu kritik buluşmada, Kulüp Başkanı Güneş tarafından Bahçeli’ye memleket sevgisini ve kulübün mücadelesini simgeleyen şanlı Erzincanspor forması ile özel hediyeler takdim edildi.

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Foto - Erzincanspor heyeti Ankara’ya çıkarma yaptı: Lider Devlet Bahçeli’den kırmızı-siyahlı ekibe tam destek!

Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

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Foto - Erzincanspor heyeti Ankara’ya çıkarma yaptı: Lider Devlet Bahçeli’den kırmızı-siyahlı ekibe tam destek!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceden planlanan Ankara temaslarına başlayan Erzincanspor yönetimi, Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyarette Bahçeli’ye Erzincanspor forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kulübe verdiği desteklerden dolayı Bahçeli’ye teşekkür edilen ziyarette, Bahçeli’nin de en kısa zamanda Erzincanspor’un bir maçını izlemek üzere geleceğini ifade ettiği belirtildi.

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Foto - Erzincanspor heyeti Ankara’ya çıkarma yaptı: Lider Devlet Bahçeli’den kırmızı-siyahlı ekibe tam destek!

Erzincanspor’un ligde bay geçeceği hafta kapsamında gerçekleştirilen Ankara temaslarının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

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