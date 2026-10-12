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Gündem Başkentliler dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak!
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Başkentliler dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak!

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Başkentliler dikkat! Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak!

Ankara'nın başkent olmasının 103. yılı özelinde düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar, çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

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