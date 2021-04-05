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Spor Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuzu verin
Spor

Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuzu verin

Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından kabul edilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 23:53:00 -
Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuzu verin

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun ardından diğer kulüplerde harekete geçti. Başkent ekibi Ankaragücü'nden de çarpıcı bir hamle geldi.

"Şampiyonluğumuz tescil edilmeli"

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli." şeklinde bir paylaşım yaparak TFF'ye mesaj gönderdi.

Ankaragücü, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 1959 öncesinde şampiyonluğu bulunan Ankara ekipleriyle bir araya gelirken, Ankaragücü'ne de ziyarette bulunmuştu.

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