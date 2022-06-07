Heyecanlandıran gelişme... 36'lık Gomis evine dönüyor!

Galatasaraylı futbolculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Fransız kulübü Reims’in, 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği öğrenildi.



Sarı kırmızılı birçok futbolcuya teklif gelmeye devam ediyor. Teklif alan son isim, devre arasında Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Fransız kulübü Reims’in, tecrübeli golcüyü renklerine bağlamak istediği ifade edildi.

36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde çıkış maddelerinin bulunduğu belirtildi.

Teklifi kabul etmesi durumunda Gomis'in yeni adresi Ligue 1 olacak.

Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan Fransız oyuncu, geride kalan sezon 14 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.

İlk olarak Temmuz 2017'de sarı kırmızılılara transfer olan Gomis, o sezon 29 gol ile taç giymişti.



