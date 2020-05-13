HES’ten 233 milyar liralık katkı

Türkiye’de hidroelektrik enerjinin, “elektriğin sigortası” olduğunu kaydeden Pakdemirli, Bu alanda son 18 yılda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün büyük işlere imza attığını vurguyan Pakdemirli, “Özel sektörün de bu alanda yatırım yapmasına imkan sağlanmasıyla ülkemizde 18 yılda 587 adet HES projesi tamamlanarak hizmete alındı. Bu santrallerle ülke ekonomisine 233 milyar liralık katkı sağlandı” değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, hizmete alınan 587 HES ile bugüne kadar 895 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini aktararak, üretim potansiyelinin ise 44 milyardan 102,1 milyar kilovatsaate yükseldiğini belirtti.