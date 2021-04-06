Her gün sövdüler bugün övdüler! Eşcinsel göçmen solak medyada baş tacı oldu!

Savaş, ekonomik zorluk gibi nedenlerle ülkemize sığınan göçmenlerle ilgili her gün karalama kampanyası yapan solak medya, İstanbul Sözleşmesi’nde boy gösteren İranlı 4 mültecinin avukatlığına soyundu.

4 İranlı mülteci hakkında sınır dışı kararı

Denizli'de İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline karşı yapılan eyleme katılan İranlı 4 mülteci 'Kamu düzenini bozmak' gerekçesiyle gözaltına alındı. Mülteciler hakkında sınır dışı kararı verildi.

Ellerinde pankart taşıyan ve haklarında sınır dışı kararı verilen Esmaeil Fattahi, Leili Faraji, Zeinab Sahafi ve Mohammad Pourakbari Kermani isimli 4 İranlı mülteci için ise solak medya avukatlığa soyundu.

Türk polisini karalamaya çalıştılar

Denizli Barosu’ndan Av. Yağmur Yalçın, KaosGL.org’da yaptığı açıklamada mültecilere yönelik 'kötü muamele' algısında bulunarak Türk polisini karalamaya çalıştı.

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan mültecilerle ilgili Yalçın, "Dün gözaltı işlemleri yapılmış, basın açıklamasına katıldıkları ve pankart tuttukları için idari gözetim kararı ve sınırdışı kararı verilmiş. Bize verilen bilgilere göre şu anda Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmek üzere yoldalar. Henüz görüşme imkanımız dahi olmadı. Mültecilerle alakalı durumlarda bilgi belge verme konusunda da sıkıntı yaratıyorlardı. Tutanakları bize vermediler, biz sadece inceleme yapabildik. Polis merkezinde geçiştirilmeye çalışıldık. Kötü muameleye dair bilgi de geldi ancak sağlık raporunda böyle bir bilgiye rastlayamadık. Ancak bu, kötü muameleye maruz bırakılmadıkları anlamına gelmez. Görüşemediğimiz için net bilgi veremiyoruz. Denizli Barosu olarak bilgi edinmeye çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Sözleşmeyle ilgili algı operasyonu

Kaos GL Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara ise İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara yaptırım uygulandığına dair algı operasyonu yaparal şunları söyledi:

“Bir basın açıklamasına katıldınız, pankart taşıdınız diye doğru düzgün bir değerlendirme yapılmadan ‘kamu düzenine aykırılıktan’ sınır dışı kararı veriliyor. Bunun neresi kamu düzenine aykırılık? Esas ifade özgürlüğünün engellenmesi kamu düzenine aykırıdır. Sınırdışı gerekçeleri kanunda sayıldığı gibi ‘kamu düzeni, kamu güvenliği’ gibi muğlak kavramlar. Ve bu muğlak kavramlar üzerinden çok rahat sınırdışı kararı veriliyor. Bu kişilerin sınır dışı edilemeyecek kişiler olup olmadığına dair etkin bir değerlendirme yapılamıyor. Geri göndermeme ilkesine aykırılık teşkil edilip edilmediğine ilişkin değerlendirme de yapılmıyor. Ayrıca mültecilere haklarına erişim konusunda yetkililer tarafından da bilgilendirme yapılmıyor. Böyle bir mekanizma da yok. Avukatlar bile zorlukla karşılaşıyor.

Yine bunun örneğini gördük. İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan herkes gözaltı gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırken, mülteciler ekstra olarak sınır dışı tehdidiyle karşılaşıyor.”

Her gün mültecilere söven solak medya bugün övdü

Her gün yaptıkları haberlerle, Türkiye'ye sığınan mültecilere adeta söven solak medya, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni destekledikleri için mültecilere sahip çıkmaya çalıştı. T24, Cumhuriyet, Evrensel, Bir Gün başta olmak üzere solak medya, ülkelerine gönderilecek olan İranlı mültecilerin serbest bırakılmasını istedi.