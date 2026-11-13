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Medya Helal olsun Murat Yıldırım! Faciayı son anda engelledi
Medya

Helal olsun Murat Yıldırım! Faciayı son anda engelledi

Yeniakit Publisher
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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım yaptığı müdahaleyle faciayı son anda engelledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Yıldırım'ın müdahalesi takdir topladı.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın trafikte yaşadığı olay, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir otomobilin yolcu koltuğundan inen Yıldırım, bu sırada yol kenarından geçen genç kızı fark etti.

Arkadan hızla yaklaşan belediye otobüsünü gören oyuncu, hiç tereddüt etmeden elini uzatarak genç kızı kendine doğru çekti.

 

SANİYELERLE KURTULDU

Yıldırım'ın zamanında müdahalesiyle genç kız, otobüsün geçiş güzergahından uzaklaştırıldı. Otobüsün genç kızın bulunduğu noktadan hızla geçmesi, olası tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan oyuncunun yüzündeki endişe de kameralara yansıdı.

HAYRANLARININ FOTOĞRAF İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar ve hayranları Murat Yıldırım'ın yanına geldi. Ünlü oyuncu, yaşanan gerginliğe rağmen kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Yıldırım'ın müdahalesi takdir topladı.

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