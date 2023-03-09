Helal olsun! Batman'daki fırıncılar Ramazan ayı dolayısıyla ekmeğe zam yapmama kararı aldı

Batman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, yaşanan deprem felaketi ve yaklaşan Ramazan Ayında birlik ve dayanışmayı arttırmak için zam yapmayan fırıncı esnafına teşekkür etti.

Diğer tüm sektör esnaflarından da aynı duyarlılığı beklediğini ifade eden Çiftçi, esnafı bu yönde karar almaya davet etti.

Çiftçi, "Ülkemizi etkileyen deprem felaketinde her kesimin elinden geldiği kadarıyla yaraları sarmaya çalışması takdire şayan bir durumdur. Bizler üyelerimizle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde fırıncı esnafımızın bayrama kadar zam yapmama kararını çok isabetli buluyor ve takdir ediyoruz. Alınan bu kararın diğer sektör esnaflarımızdan da desteklemesini ve uygulamasını istiyoruz." dedi.

Tüm esnafı Ramazan Ayında ürünlere zam yapmamaya davet eden Çiftçi, "Rahmet iklimini güzellikleriyle hep beraber yaşamak ve üstümüze düşeni yaparak oluşan olumsuz havayı pozitife çevirerek destek olalım. Tüm esnaflarımızı zam yapmama iradesini ortaya koymaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Çiftçi, son olarak bu zor günlerin ve rahmet iklimi olan Ramazan Ayının selametle geçmesini dileyerek, özellikle fırıncı esnafına ve destek verecek tüm esnafa teşekkür etti.(İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO