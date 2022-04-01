HDP'ye şirin görünmek için ülkücülerin ‘ip’ini çektiler

6+1 partili Zillet İttifakı’nda masa altına saklanılan HDP ile birlikteliğini görünür kılmak için kıvranan İP Genel Başkanı Meral Akşener, PKK yandaşlarıyla dirsek temasına direnen parti içindeki ağır toplara operasyon çekti. Sözde milliyetçi muhafazakar İyi Parti’de, Devlet Bahçeli’nin “gerçek ülkücü” diye nitelediği Koray Aydın ile sürekli PKK/HDP’ye çatarak polemik oluşturan Yavuz Ağıralioğlu kızağa çekildi. Aydın’ın başında bulunduğu Teşkilat Başkanlığı birimi doğrudan Akşener’e bağlandı. Aydın, Siyasi İşler Başkanlığına getirilerek kızak göreve alındı. Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu ise divan dışında kaldı. Ağıralioğlu’nun yerine Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu’nun “Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur ittifakından” çıkışı CHP’yi rahatsız etmişti.

LGBT ve HDP'nin gözdesi

LGBT’li eşcinsel sapkınların yürüyüşüne katılarak destek verip “HDP’nin ittifak masasında olmasını isterdik” diyen Bahadır Erdem ise, İP’in A takımına yükseltildi. Erdem, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığına getirildi. Erdem, Akşener’in “HDP ile PKK’yı aynı çizgide görüyoruz” sözünü düzeltme çabasına girişerek bu konuşmanın HDP’ye yönelik bir konuşma olmadığını savunmaya kalkmıştı. Ayın Erdem, terörist Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Kimlik silindi

Şehit bacısına küfredecek kadar alçalan Lütfü Türkkan’ı partiden atamayan Akşener’in, HDP ittifakına direnecek isimleri geri plana alıp tasfiye ettiğini belirten uzmanlar, bunun partinin gerçek kimliğini gösterme açısından turnusol vazifesi gördüğünü ifade ettiler. Akit’e konuşan GENAR Başkanı İhsan Aktaş şunları dile getirdi: “Bu işlem, HDP ittifakına direnecek olanların kızağa çekilmesidir. MHP’nin ülkücülüğünü beğenmeyip, daha kor milliyetçi bir parti oluşturmak için yola çıkan İyi Parti, olası HDP ittifakı için şimdiden ülkücülerini tasfiye ediyor. Gidişat zorunlu olarak altılı masada HDP ile ittifaka mecbur ediyor. Bu süreçte güç gösterisi ortaya koyacak, hır çıkaracak olanları şimdiden tasfiye ediyorlar. İleride yapılacak dizayn için bir zemin oluşturmaktır bu. Teşkilatçı bir gelenekten gelen hakiki ülkücü diyebiliriz Koray Aydın’a. Diğer taraftan Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti’nin işine yarıyordu. Parti HDP’ye yakınlaştıkça Ağıralioğlu milliyetçi bir dille AK Parti iktidarını suçlayıp gemiyi kurtaran kaptan oluyordu. Koray Aydın tasfiye edilebilir mi ondan çok emin değilim. Nihayetinde o örgütlü yapıyı kendi kurduysa bugünden yarına tasfiyesi kolay olmaz ve tersine tasfiye de getirebilir.”

Tasfiyeler devam edecek

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise, şunları ifade etti: “6+1 benzemez koalisyonun bir hedefi vardı; laiklik ve M.Kemal meselesini arka plana atarak Müslüman Türk ve Kürt halkının oylarını toplamak. Böylece AK Parti’ye destek veren tabanı kandırarak teveccüh sağlamak. Saadet, Deva ve GP bu amaçla o koalisyonda bulunduruldu. İP ise milliyetçi oyları bölme görevini üstlenmişti o masada. Fakat Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan’ın etkin rol alması ve önemli bir başarı elde etmesi bütün planları altüst etti. Şimdi daha da hırçınlaşmaları, çirkefleşmeleri gerekir. Zoru zor, oyunu zor bozar derler.”

İktidar için her şeyi yapar

Meral Akşener’in iktidar olma hırsıyla yapmayacağı şey olmadığını vurgulayan Fırat, şöyle devam etti: “LGBT desteğini alabilmek için o zihniyette birini yanına aldı. HDPKK ittifakı için Yavuz beyi görevden aldı. Başkaları da olacaktır. Bunlar partinin gerçek kimliğini gösterme açısından turnusol vazifesi gören adımlardır. ‘+1’in etkisini, fotoğraflarda görünmeyen gizli ortağın tesirlerini daha fazla göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ağıralioğlu’un partinin gidişatından dolayı rahatsızdı, Özellikle şehit kardeşine küfreden Lütfü Türkkan’dan beri rahatsızlığını dile getiriyordu. Ağıralioğlu, 28 Şubat döneminde İBDA-C davasından gözaltına alınmış bir şahsiyet olarak, FETÖ güdümündeki İyi Parti’de siyaset yapmasını anlamıyoruz.”