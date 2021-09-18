HDP'lilere Selahattin Demirtaş soruldu! İşte son anketin sonuçları
Avrasya Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette, HDP'lilere Selahattin Demirtaş soruldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Avrasya Araştırma'dan yeni bir anket geldi.
Ankette 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş soruldu.
Sadece HDP'lileri kapsayan ankette Avrasya'nın sorduğu "Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olur ve adaylığı YSK tarafından iptal edilirse, onun gösterdiği adaya destek verir misiniz?" şeklindeki soruya HDP seçmeninin yüzde 68.9'u "Kesinlikle oy veririm" cevabı verdi. İşaret ettiği adaya bağlı diyenlerin oranı yüzde 15.2 olurken, HDP'nin kararına bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 15.9 bandına oturdu.