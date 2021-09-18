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Gündem HDP'lilere Selahattin Demirtaş soruldu! İşte son anketin sonuçları
Gündem

HDP'lilere Selahattin Demirtaş soruldu! İşte son anketin sonuçları

Avrasya Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette, HDP'lilere Selahattin Demirtaş soruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 10:04:00 - 2021-09-18 10:08:11
HDP'lilere Selahattin Demirtaş soruldu! İşte son anketin sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Avrasya Araştırma'dan yeni bir anket geldi.

Ankette 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş soruldu.

Sadece HDP'lileri kapsayan ankette Avrasya'nın sorduğu "Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olur ve adaylığı YSK tarafından iptal edilirse, onun gösterdiği adaya destek verir misiniz?" şeklindeki soruya HDP seçmeninin yüzde 68.9'u "Kesinlikle oy veririm" cevabı verdi. İşaret ettiği adaya bağlı diyenlerin oranı yüzde 15.2 olurken, HDP'nin kararına bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 15.9 bandına oturdu.

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Yorumlar

Vatandaş

AVRASYA ankete itibar etmiyorum. Masa başında oluşturulmuş ideolojik amaçlı çakma bir anket olduğuna inanıyorum. Bunlarla ilgili kanıtlarım ise Birincisi DEVA'yı çok yüksek gösteriyor. Aklınca AKP seçmenini Millet ittifakına kesin olarak katılacağına inandığı DEVA'ya yönlendirmeye çalışıyor. %1'lik deva oyunu %4.5 olarak sunuyor. Bir diğeri DEVA gibi CHP'yi de şişiriyor. CHP oyu %18 iken % 28 gösteriyor. Halbuki ben sokaklarda insanlara soruyorum, CHP'nin oyunun ancak %18 olduğunu net bir şekilde görüyorum. Bir diğeri Saadet ve Gelecek partisini çok düşürüyor. Nedeni bunları aklınca dinci parti olarak görüyor olmalı ki seçmeni bunlardan uzaklaştırmak istiyor. Bu amaçla %4'er civarında oyu olan Saadet ve Gelecek Partilerini %1.5'ar civarlarında gösteriyor. YRP ise yok sayıyor diğerlerinin içerisinde veriyor. Diğerleri de zaten toplamı %1 civarında. Yani YRP'yi sıfır göstermiş oluyor. Halbuki YRP şuanda %5 civarında oyu var ve hızla yükselme trendinde %8'e doğru gidiyor. Bir diğeri Sol oyları bölünmesin CHP yüksek çıksın diye aklınca Memleket Partisini dibe vurduruyor. Halbuki İncenin %3 oyu var. Yine Sarıgül'ü de yok sayıyor. Türkiye Değişim Partisi de %1'e yakın oyu var ama yok sayıyor. Kısacası AVRASYA anket sonuçları itibar edilecek bir anket değil. Benim nazarımda anket sonuçları çöp değerindedir. Mühendislik çalışması sonucu üretilmiş çakma bir ankettir.
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Seçmen

Avrasya, CHP,İP ve DEVA'ya çalışan bir anket. Bu üçünü sürekli yüksek gösteriyor. Örneğin %5'lik İP oyunu %13-14 gösteriyor.
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