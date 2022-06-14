HDP’li vekilleri Zillet şımartıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

İstanbul Kadıköy’de HDP’lilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı yürüyüşte PKK’lı teröristleri tedavi ettirdiği için hemşirelik mesleğinden atılan ve PKK trafından ödüllendirilerek HDP’den milletvekili seçtirilen Saliha Aydemir, bir polis memuruna yumruk atmıştı. Skandal görüntüler ülke genelinde büyük tepki çekerken, Şehit ve gazi aileleri HDP’nin son günlerdeki tutumuna sert tepki gösterdi.

HDP’nin bu şımarıklığının sebebi CHP'dir

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Atılan tokat sadece polis memuruna değil, bütün yüce Türk milletine atılmıştır. Son zamanlarda, bunlar yeniden hortlamaya başladılar. Türkiye’deki sokak eylemleri üzerine bir iç karışıklık çıkarmaya çalışıyorlar. HDP’nin eylem ve söylemlerine göre bir siyasi parti olmadığını defalarca söyledik. Bir an önce hızlı bir şekilde HDP’nin kapatma davasının bir sonuca varması lazım. Şehit ve gazi ailelerinin ve inanıyorum ki Türk milletinin en büyük arzusu PKK’nın siyasi bürosunun kapatılmasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür siyasi partilerin faaliyetleri yapılmasına izin verilmez. Çünkü bunlar siyasi parti değiller. PKK’nın silahsız kravatlı teröristler olarak nitelendirdiğimiz hususlardır. Devletin polisine tokat atan HDP’li milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak milletvekilliğine son verilmesi lazım. HDP’nin bu şımarık tutum takınmasına sebep olan CHP’dir”

ifadelerini kullandı.

Zillete de terör vekillerine 2023’te gerekli cevap verilir!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı ve Gazi Lokman Aylar ise şunları söyledi: “Dört şehidimizin olduğu gün, bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş yapan HDP’ye ve bu sözde partiye destek veren tüm siyasi partileri ve yardakçılarını nefretle kınıyor ve bu kirli siyaseti halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Buradan millet ittifakını oluşturan 6 parti liderine sesleniyorum; İstanbul’da yapılan bu çirkin ve amaçlı bu yürüyüşe karşı ne düşünüyorsunuz? Eğer vatan ve millet düşmanı bu hainler sizden destek ve güç alıyor ise bu millet bunu bilsin. Yok eğer bu provokasyon yürüyüşü desteklemiyorsanız açıklama yapın. Türk milleti bu tür olaylarla ülkemizi karıştırmaya çalışan tüm siyasi olaylara ve bunun uzantısı siyasetçilere 2023’te kesin tavrını gösterecektir. Bu ülkeye bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak buradan ülkemize, milletimize ve büyük Türk milletine düşmanlık, hainlik eden tüm şer odaklarına sesleniyorum; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi nasıl ki dedelerinizi bozguna uğratıp denize dökmüşsek bugün de yarın da sizlere gereken dersi ve cevabı verecek kudret ve kuvvetteyiz. Terör destekçileri ve yardakçıları bilsin ki dün nasıl ki dağda teröristlerin peşini bırakmadıysak bugün de ve bundan sonra da siyasi uzantı ve maşalarının da peşini bırakmayacağız.”