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HDP'li vekil, Meclis Başkanı'nı kızdırdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin skandal sözleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ı kızdırdı. Kahraman, "Böyle laf olmaz, sizi dışarı atarım" diyerek tepki gösterdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
HDP'li vekil, Meclis Başkanı'nı kızdırdı

“Kürt illeri” diyen HDP'li vekile sinirlenen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Böyle laf olmaz, sizi dışarı atarım" diyerek sert çıktı.

Meclis Başkanı Kahraman: Seçime giderken görüyorum herkes mesaj veriyoruz; mesela 'Kürt illeri', asla olamaz, böyle laf olmaz, böyle şey yok; neresi bu, yok böyle bir yer!

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
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