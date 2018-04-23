HDP'li vekil, Meclis Başkanı'nı kızdırdı

“Kürt illeri” diyen HDP'li vekile sinirlenen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Böyle laf olmaz, sizi dışarı atarım" diyerek sert çıktı.

Meclis Başkanı Kahraman: Seçime giderken görüyorum herkes mesaj veriyoruz; mesela 'Kürt illeri', asla olamaz, böyle laf olmaz, böyle şey yok; neresi bu, yok böyle bir yer!