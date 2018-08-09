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HDP Milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı K.M olduğu ortaya çıktı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:10
HDP Milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen K.M, A.O, N.Y. ile A.E'nin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

Ekipler, incelemenin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve 186 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden K.M'nin, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Kayseri milletvekili adayı gösterildiği, A.O'nun da HDP'nin diğer adayı Z.O'nun kardeşi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:10
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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