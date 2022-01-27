Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılan öğrencilere Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından yarışmaya hazırlık kitabı hediye edildi.

Müftülükten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Yarıyıl tatilinde Haydi Çocuklar Camiye etkinliği düzenlenerek çocukların cami ve namaz bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için görevlilerimiz tarafından, Peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılacak öğrencilere çalışmalarında yardımcı olunmaktadır” denildi.

Haydi çocuklar camiye etkinliği nedir?

Milyonlarca öğrencinin ardından çocuklara Namaz sevgisinin aşılanması için 'Haydi Çocuklar Camiye' yarışması düzenleniyor. Teşvik olarak ise yarışma sonunda çocuklara çeşitli ödüller vaat ediliyor. Haydi Çocuklar Camiye projesi, bilgi ve tecrübe edinme etkinliğidir.