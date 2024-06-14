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Gündem Havada korku dolu anlar! İstanbul'da rüzgar uçağı savurdu... Kule ile pilotun konuşması kayıtlara böyle geçti
Gündem

Havada korku dolu anlar! İstanbul'da rüzgar uçağı savurdu... Kule ile pilotun konuşması kayıtlara böyle geçti

Yeniakit Publisher
2024-06-14 23:51:00 - 2024-06-14 23:51:55

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava sahasını da etkiledi. İniş yapmak isteyen uçaklar türbülans nedeniyle zor anlar yaşarken; kule ile bir pilotun endişelendiren konuşması kayıtlara geçti.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı.

Çevre havalimanlarına iniş yaptılar!

 

Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı.

Kule ile pilot arasında endişelendiren konuşma

 

Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu, "Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz” sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, “Efendim şu an hava çok sallıyor” diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.
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