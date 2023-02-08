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Yerel Hatay'daki depremde Rizeli aile hayatını kaybetti
Yerel

Hatay'daki depremde Rizeli aile hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'nin birçok çok yerinde hissedilen depremde Hatay'da yaşayan Rizeli bir aile hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 11:51:00 -
Hatay'daki depremde Rizeli aile hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz Pazartesi günü 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Çamlıca Köyünden olan İsmet Topal, Ceylan Topal ve kızları Ceren Topal, Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Cenazelerinin memleketlerine getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

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