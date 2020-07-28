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Aktüel

Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:21:15 -
Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin taşıdığı çantalarda 11,5 kilogram esrar ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Yeni Mahalle'de şüpheli hareketleri üzerine H.A'yı durdurdu. Zanlı H.A'nın taşıdığı çantalarda 11 kilo 590 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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