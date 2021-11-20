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Spor Hatay, Antalya'yı üç golle uğurladı
Spor

Hatay, Antalya'yı üç golle uğurladı

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi. Bordo-beyazlılar ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:34:00 - 2021-11-20 15:35:51
Hatay, Antalya'yı üç golle uğurladı

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi. Bordo-beyazlılar ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Milli aranın ardından Atakaş Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı.

Karşılıklı pozisyonların olduğu ilk yarıda sessizlik 45+1'de ev sahibi tarafından bozuldu. Sol kanattan gelişen atakta Ruben Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Antalyaspor rakibine 2 dakika sonra cevap verdi. 45+3'te ceza sahasında sert şut çeken Fredy'nin topunu Mukairu tamamladı: 1-1

İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Antalyaspor'un kullandığı korner vuruşunda Hatay savunması topa gelişigüzel vurdu. Bünyamin Balcı topu kalecisine aktarmak isterken Ruben Ribeiro araya girdi ve rakiplerini çalımlayarak 69'da takımının ikinci golünü kaydetti.

Ev sahibi takımı rahatlatan gol 84. dakikada geldi. Antalyaspor ceza sahasında topu uzaklaştırmak isteyen Kudriashov penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Mame Diouf maçın skorunu tayin etti: 3-1

Hatayspor puanını 26 yaptı. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

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