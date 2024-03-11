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Gündem Hasta ziyaretine Ramazan düzenlemesi!
Gündem

Hasta ziyaretine Ramazan düzenlemesi!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 23:39:00 - 2024-03-12 00:01:15
Hasta ziyaretine Ramazan düzenlemesi!

Ramazan ayının girmesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta ziyareti için geçerli olan saatler değiştirildi.

Ziyaret saatleri gündüzden iftar sonrasına çekildi.

Düzce’de on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte hastanede ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Düzce Atatürk Devlet Hastanemizin Ramazan Ayı boyunca ziyaret saatleri 20:00 ile 22:00 olarak düzenlenmiştir” denildi.

Uygulamanın tüm hastanelerde yayılması bekleniyor.

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