Cabral'ın golü olay oldu! Dünya bu takımı konuşuyor

2026 FIFA Dünya Kupası, sürpriz sonuçların yanı sıra yıldızını parlatan futbolcularla da konuşulmaya devam ediyor. Turnuvanın en dikkat çeken hikâyelerinden biri ise Yeşil Burun Adaları'nın tarihi başarısı oldu. İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Afrika temsilcisi, beklentilerin ötesine geçerken Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral da attığı golle dünya futbolunun gündemine oturdu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en büyük hikâyelerden birini Yeşil Burun Adaları yazdı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan yaklaşık 500 bin nüfuslu ada ülkesi, grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Turnuva boyunca mücadeleci futboluyla dikkat çeken Afrika temsilcisi, son şampiyon Arjantin karşısında da beklentilerin çok üzerinde bir performans ortaya koydu. Sahadan elense de gösterdiği direnç ve oynadığı cesur futbolla milyonlarca futbolseverin takdirini kazandı.

CABRAL ATTI, DÜNYA ONU KONUŞMAYA BAŞLADI

Karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral oldu. Genç futbolcu, Arjantin filelerine gönderdiği klas golle hem takımını umutlandırdı hem de sosyal medyada kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti.

Dünya basınında geniş yer bulan gol, turnuvanın en estetik anları arasında gösterilirken, Cabral'ın performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Bordo-mavili taraftarlar ise yeni transferlerinin Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla yeni sezon öncesinde büyük heyecan yaşadı.

ARJANTİN TURU SON DAKİKALARDA ALDI

Nefes kesen mücadelede Arjantin, rakibini ancak uzatma bölümünde geçebildi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Yeşil Burun Adaları iki kez skora denge getirirken, son sözü 112. dakikada gelen gol söyledi.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Arjantin adını son 16 turuna yazdırırken, Lionel Messi de attığı golle turnuvadaki gol sayısını yediye çıkararak gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

VOZİNHA'NIN DAVRANIŞI ALKIŞ TOPLADI

Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli kalecisi Vozinha da turnuvanın unutulmaz isimlerinden biri oldu. Maç sonunda gözyaşlarına hakim olamayan takım arkadaşlarını tek tek teselli eden 40 yaşındaki kaleci, futbolseverlerden büyük övgü aldı.

Sahadaki liderliği kadar centilmen tavrıyla da dikkat çeken deneyimli file bekçisi, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan karakterlerinden biri haline geldi.

TRABZONSPOR CEPHESİNDE BÜYÜK MEMNUNİYET

Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral'ın Dünya Kupası'nda gösterdiği performans, bordo-mavili camiada yüzleri güldürdü. Arjantin gibi güçlü bir rakibe karşı attığı gol ve ortaya koyduğu özgüvenli futbol, genç oyuncunun yeni sezonda takımın önemli kozlarından biri olabileceğini gösterdi.

Yeşil Burun Adaları turnuvaya veda etmiş olsa da ortaya koyduğu futbol, mücadele ruhu ve Cabral'ın unutulmaz golü, 2026 Dünya Kupası'nın hafızalarda kalacak hikâyeleri arasındaki yerini aldı.