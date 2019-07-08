Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir? Sedyioğlu baklavaları sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklandı mı?

İstanbul Pendik'te şehir magandaları Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in saldırısına uğrayan Yunus Emre Bahçıvan ve Ayfer Bahçıvan çifti yaşananları anlattı. İstanbul Pendik’te Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan’da saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir? Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir? Sedyioğlu baklavaları sahibi mi?

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti. Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi. İstanbul Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi. İfadesinin ardından Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.

Seydioğlu Baklavaları sahibi Hüseyin Sel ve Hasan Sel kimdir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Pendik'te kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir otomobilin önünü kesen ve araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte detaylar...

1951 yılında Hacı İhsan Sel tarafından kurulan firma, şuanda üçüncü kuşak torunları Hasan ve Hüseyin Sel tarafından idare edilmektedir. 1998 yılında perakende baklava satışına başlayan firma, şu anda 1 fabrika satış mağazası ve 5 şubeyle birlikte hem perakende satış yapmaktadır. Hem toptan üretim gerçekleştiriyor hem de Uzak Doğu, Avrupa ve Arap Yarımadasına ihracat yapıyor.

Hasan Sel kimdir? Hüseyin Sel kimdir?

Sel kardeşlerin aslen Kastamonulu oldukları öğrenildi. Seydioğlu Baklavalarının sahibi olan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, yiyecek sektörü dışında da farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan, dün akşam saatlerinde Pendik D-100 Karayolunda otomobilleriyle seyir halindeyken akıl almaz bir olay yaşadı.

Yolda emniyet şeridinde seyir halindeyken polis çevirmesini fark eden siyah bir otomobil aniden önlerine girmeye çalıştı. Şoför koltuğunda bulunan Yunus Emre Bahçıvan yol vermeyince siyah aracın içinde bulunanlar çifte tepki gösterdi. Polis noktasını geçtikten bir süre sonra çiftin peşinden gelen 2 kişi, aracın önünü keserek aşağı indi. Çiftin içinde bulunduğu aracın yanına gelen şahıslar, aracın aynasını kırarak camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

"Yumğruğunu cama doğru uzatıp vurmaya çalıştı"

Olay günü yaşadıklarını Star Haber'den Tamer Oskay'a anlatan hamile kadının eşi Yunus Emre Bahçıvan, “Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında eşimle yemek yemeğe çıktık. Tuzla istikametine giderken en sağda şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeridinde siyah bir araç ani bir şekilde polis çevirmesini görerek önümüze girmeye çalıştı. Ben eşimin hamile olması sebebiyle ve trafiği de sıkıntıya sokmamak için fren yapmamak için yol vermedim, devam ettim. Polis kontrol noktasını geçtikten sonra bahsettiğim araç orta şeritten yanımıza yaklaştı, camını açıp bize sinirli bir şekilde ‘ne yapıyorsun sen' dedi. Yolcu tarafındaki kişi de yumruğunu cama doğru uzatıp vurmaya çalıştı” dedi.

Hamile olduğunu söylediği halde yine magandalığa devam etti

Eşinin paniklediğini söyleyen Bahçıvan, “Ben de eşimin 7 aylık hamile olması sebebiyle münakaşaya girmek istemedim. Daha önce de kaybımız olmuştu, bizim için çok değerli. Ben devam ettim yoluma. O esnada eşimi sakinleştirmeye çalıştım. Camları kapatıp, kapıları kilitledim. Daha sonra arkadan hızlı bir şekilde geldiklerini fark ettim. Telefonumla kayda almaya başladım, sıkıntı olacağı belliydi. Daha sonra araçlarını önüme kırdılar. Hızlı bir şekilde araçtan indiler. Şahıslardan biri eşimin olduğu taraftan gelip cama yumruk vurmaya başladı. Ben içeriden ‘bu kadın hamile' diye defalarca bağırdım. Kale almadılar. Sinirle camları kırmaya çalıştılar. Aynaya tekme attılar, yumruklar attılar. Yine aynı şahıs arabanın üzerine çıktılar. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler” diye konuştu. Bahçıvan şüphelilerden şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Görüntülerde kaputun üzerine çıkan şahsın belinde tabanca olduğunu gördük. O esnada farkında değildik. Arabadan inseydik belki canımıza mal olabilirdi. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz. Adil bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seydioğlu Baklavaları açıklama yaptı

Türkiye gündemine oturan Seydioğlu Baklava, yaşanılan trafik olayıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kamuoyuna bilgilendirme;

6 Temmuz 2019 İstanbul Pendik D100 karayolunda yaşanan üzücü hadise yazılı ve görsel basında yer almış olup Seydioğlu Baklava A.Ş. toplumsal lince maruz kalmıştır. Yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tüm kamuoyundan özür dileyerek büyük üzüntü duyduğumuzu saygı ile duyururuz.

Seydioğlu Baklavaları A.Ş