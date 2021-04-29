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Eğitim Hasan Kalyoncu Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Hasan Kalyoncu Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirler. YKS sınavına az süre kaldığı için üniversite taban puanları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hasan Kalyoncu Üniversitesi taban puanı 2021, Hasan Kalyoncu Üniversitesi başarı sıralaması ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 11:29:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversite 2021 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafından üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. ÖSYM’nin açıklamasından sonra öğrenciler gidecekleri üniversitelerin taban puanları başarı sıralaması araştırılıyor. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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