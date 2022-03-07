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Dünya Harkov’da Rus zırhlı birliklerine ağır darbe
Dünya

Harkov’da Rus zırhlı birliklerine ağır darbe

Rusya'nın saldırdığı Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar Ukrayna güçleri tarafından yok edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 02:01:00 -

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, çatışmaların en yoğun olduğu Harkov’da Ukrayna askerleri, Rus birliklerine pusu kurdu. Tanksavar ve diğer ağır silahlarla Rus tankları ve zırhlı araçlarını hedef alan Ukrayna askerleri, gerçekleştirdikleri operasyonla çok sayıda tank ve askeri aracı imha etti. Rus askerleri tarafında ağır kayıplar verirken, bazı Rus askerlerinin ise kaçtığı öğrenildi.

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