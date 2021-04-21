Harcama oranları artık 4'te 3! Özel üniversitelere ‘harcama’ dopingi
Vakıf üniversitelerinin yıllık brüt gelirlerini harcama oranı üçte ikiden dörtte üçe yükseltildi.
Bu kapsamda, söz konusu üniversitelerin fiziki, teknik ve sosyokültürel imkanlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar, üniversitede görevli eğitim görevlileri ile üniversite öğrencilerine yapılacak harcamalar üniversite faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edilecek. Vakıflara, vergi muafiyeti Cumhurbaşkanı’nca tanınabilecek.