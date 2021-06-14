Hararet yapan otomobil sanayide patladı!
Kocaeli'de hararet yapan bir otomobilin kaputunu açan usta, su haznesinin patlamasıyla neye uğradığınıu şaşırdı.
Kocaeli’de hararet yapan otomobilin kaputunu açan usta, sıcak su haznesinin patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Panikle nereye kaçacağını şaşıran oto tamir ustası Hakan Tüccar’ın eli yandı. Tüccar ‘‘Aracın sahibi hararet yükselmesi olduğunu söyledi, ben daha kapağa dokunur dokunmaz su haznesi patladı. Yüzümü nasıl koruyacağımı şaşırdım. Sadece elim yandığı için çok sanslıyım’’ dedi.