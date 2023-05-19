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Dünya Hapishaneler dolduğu o ülkede binlerce mahkum için af kararı çıktı! Tahliye edildiler
Dünya

Hapishaneler dolduğu o ülkede binlerce mahkum için af kararı çıktı! Tahliye edildiler

Yeniakit Publisher
2023-05-19 20:48:00 - 2023-05-19 20:51:53
Hapishaneler dolduğu o ülkede binlerce mahkum için af kararı çıktı! Tahliye edildiler

Zimbabve'de hapishanelerde yaşanan aşırı yoğunluk sebebiyle binlerce mahkum hakkında af kararı çıkarıldı. Mahkumlar tahliye edildi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın hapishanelerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle yaklaşık 4 bin mahkum hakkında af kararı çıkardığı belirtildi.

Zimbabve Hapishaneleri ve Islah Servisinden (ZPCS) yapılan açıklamada, bazı mahkumlara Devlet Başkanlığı makamından af kararı çıkarıldığı bildirildi.

Bu kapsamda hapishanelerdeki aşırı yoğunluğu azaltmak için yaklaşık 4 bin mahkumun affedildiği belirtildi. (İLKHA)

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