Hapishaneler dolduğu o ülkede binlerce mahkum için af kararı çıktı! Tahliye edildiler

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın hapishanelerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle yaklaşık 4 bin mahkum hakkında af kararı çıkardığı belirtildi.

Zimbabve Hapishaneleri ve Islah Servisinden (ZPCS) yapılan açıklamada, bazı mahkumlara Devlet Başkanlığı makamından af kararı çıkarıldığı bildirildi.

Bu kapsamda hapishanelerdeki aşırı yoğunluğu azaltmak için yaklaşık 4 bin mahkumun affedildiği belirtildi. (İLKHA)

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