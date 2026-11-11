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Gündem Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı
Gündem

Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı

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Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 14 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında yasa dışı bahis oynatan ve İBAN’larını yasadışı para nakli için kullandıran, sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edilen 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği de tespit edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 112 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sanal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, kişisel verilere yetkisiz erişim sağladıkları, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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