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Yaşam Kış uykusu öncesi ortaya çıktılar! Anne ayı ve iki yavrusunu köpekler kovaladı
Yaşam

Kış uykusu öncesi ortaya çıktılar! Anne ayı ve iki yavrusunu köpekler kovaladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde Fırat Nehri kıyısında görülen bir ayı ile iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kış uykusu öncesi görüntülenen ayılar, iki av köpeğinin peşlerine düşmesiyle dağın yamacına doğru kaçtı.

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ava çıkan vatandaşlar, Fırat Nehri kıyısında bir ayı ile iki yavrusuna rastladı.

 

Erdal Karataş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, ayı ve iki yavrusunun iki av köpeği tarafından kovalandığı görüldü. Erdal Karataş, ''Dayım Nurettin Demir ile ava gittik. Bir anda köpeklerimiz havlamaya başladı. Sesin geldiği yöne baktığımızda bir yetişkin ayı ve iki yavrusunun dağın yamacına doğru kaçtığını, köpeklerimizin de onları kovaladıklarını gördük. Bende cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim. Ayılar bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştılar'' dedi.

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