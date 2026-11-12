Demir neden önemli? Ispanaktan 5 kat fazla demir içeriyor üstelik...

Daha güçlü ve dinç bir vücuda sahip olmak için ıspanak gibi demir açısından güçlü yeşilliklere ihtiyacımız var. Ancak herkes ıspanağı sevmeyebiliyor. Peki, demir açısından ıspanaktan daha güçlü bir tohum olduğunu biliyor muydunuz?