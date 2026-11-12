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Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

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Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Nohut pişirmek için bir gün önceden artık ıslatmak zorunda değilsiniz.

#1
Foto - Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Doğru hazırlama teknikleri ile lokum gibi pişen nohut yapabilirsiniz. Birkaç basit yönteme dikkat ederek nohutları kısa sürede yumuşatmak, pişerken dağılmalarını önlemek mümkün.

#2
Foto - Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Nohut pişirirken saatlerce ocak başında bekleme günleri geride kaldı. Nohutun kolay pişmesinin sırrı doğru yöntemlerde saklı. Islatırken yapılan hatalar nohutun geç pişmesine neden oluyor. Bazı püf noktalar ile nohutu pişirmek ve dağılmasını önlemek daha kolay bir hale gelecek.

#3
Foto - Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

İlk olarak nohutun pişirme süresini azaltmak için geniş bir kapta 8-12 saat boyunca suda bekletin. Bu işlem hem nohutu yumuşatacak hem de pişmesini kolaylaştıracak. Nohutları beklettiğiniz suyu ertesi gün süzün ve temiz bir su ile pişirin. Bu yöntem nohutların kolay pişmesini sağlar.

#4
Foto - Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Daha uzun süre suda beklemesi gereken nohutların yumuşama süresini kısaltacak başka bir yöntem daha bulunuyor. Nohutun koyduğunuz ıslatma suyuna karbonat ekleyin. Yarım çay kaşığı karbonat nohutların kısa sürede yumuşamasını ve şişmesini sağlayacak. Ancak fazla karbonat eklemek nohutun dokusunu bozup yemeğin tadını değiştirir. Bu nedenle karbonat kullanımında ölçülü olmak önemlidir.

#5
Foto - Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Nohutun geç yumuşamasına neden olabilen hatalardan biri de domates, salça, limon suyu ve sirke gibi malzemeleri pişirme aşamasında ilk olarak eklemektir. İlk olarak nohutları sade suda pişirerek yumuşamasını sağlayın. Daha nohutlara diğer malzemeleri ilave edin. Bu şekilde nohutların içi yumuşar, dışı dağılmaz. Uygulanan doğru yöntemlere rağmen nohutun pişmemesinin başka bir etkeni de bulunuyor. Tazeliğini kaybetmiş nohutlar suyu zor emer ve bu nedenle daha uzun pişirme süresine ihtiyaç duyar.

#6
Foto - Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Bazen bütün hazırlık aşamaları doğru uygulansa bile nohutlar beklenen sürede pişmeyebilir. Bunun nedeni her zaman yanlış bir pişirme yöntemi değildir. Uzun süre depolanmış ve eski nohutlar, suyu daha zor emebildiği için pişerken daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle nohut gibi kuru bakliyatları nemden uzak, serin ve kuru bir ortamda saklayın.

#7
Foto - Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Düdüklü tencere nohutları kısa sürede pişirmenize yardımcı olur. Önceden yeterince ıslatılmış nohutlar, düdüklü tencerede çok daha kısa sürede pişer. Yeterince ıslanmış olan nohutlar düdüklü kaynadıktan sonra 15 dakika içerisinde pişer. Nohutun cinsine göre düdüklü tencerede pişme süresi değişir.

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