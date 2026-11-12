Artık saatlerce uğraşmayacaksınız bir nohut için: Islatmak zorunda değilsiniz...

Nohutun geç yumuşamasına neden olabilen hatalardan biri de domates, salça, limon suyu ve sirke gibi malzemeleri pişirme aşamasında ilk olarak eklemektir. İlk olarak nohutları sade suda pişirerek yumuşamasını sağlayın. Daha nohutlara diğer malzemeleri ilave edin. Bu şekilde nohutların içi yumuşar, dışı dağılmaz. Uygulanan doğru yöntemlere rağmen nohutun pişmemesinin başka bir etkeni de bulunuyor. Tazeliğini kaybetmiş nohutlar suyu zor emer ve bu nedenle daha uzun pişirme süresine ihtiyaç duyar.