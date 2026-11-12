Sıcak gelişme: 'pes' dedirten hamle: Milyonlar 'haydi inşallah' diyor...

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Lider karakterde bir stoper arayan Beşiktaş'ta gözler Antonio Rüdiger'e çevrildi. Real Madrid'de fazla şans bulamayan Alman futbolcu konusunda operasyon planlanıyor.
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Lider karakterde bir stoper arayan Beşiktaş'ta gözler Antonio Rüdiger'e çevrildi. Real Madrid'de fazla şans bulamayan Alman futbolcu konusunda operasyon planlanıyor.
Real Madrid'de Antonio Rüdiger'in sözleşmesi bu sezonun ardından tamamlanacak. 33 yaşındaki efsane stopere La Liga'da fazla şans tanınmıyor. Alman futbolcu, ligde sadece 4 karşılaşmada şans buldu. Sahada 306 dakika kalırken, 1 gol üretti. Tottenham ve bazı Suudi Arabistan ekipleri, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Lider bir stoper arayan Beşiktaş'ın, Alman futbolcu için teklif sunabileceği öğrenildi. Real Madrid'den satış kararı çıkması halinde bu transfer uygun şartlarda tamamlanabilir. Çünkü Rüdiger, 2027 yazında istediği yere bedelsiz olarak gidebilecek. Beşiktaş'ta Alman futbolcunun ismi listeye eklendi.
Siyah-Beyazlılar, Tottenham ve Suudi Arabistan kulüplerinin arasında şansını deneyecek gibi gözüküyor. 1.90 boyundaki stoper, 2022 yazında Chelsea'den bedelsiz şekilde Real Madrid'e geçiş yapmıştı. Bu sezon beklediği forma şanslarını bulamıyor. Bu sebeple de ayrılık ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor.
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