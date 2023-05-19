Türkiye'nin o ilinde valilik kararı! Bir uyarı daha: Bunu yapana (TL) para ödeyecek, ceza geliyor! İlişkin açıklama

Hasat sezonu yaklaşıyor. Arpa, buğday ve mısır gibi hububatların hasadından sonra tarlada kalan saplarının yakılması ülkemiz için önemli bir sorun. Çiftçiler hasattan sonra tarlada kalan sapları tarladan uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Uzmanlar, “Kalıntılar diğer bitki kalıntıları gibi çürüyüp toprağa karışamaz. Çiftçiler de bu kuru sapları yakarak yok etme yolunu tercih eder. Ama bu uygulama ülkenin geleceğini yakmaktır. Anız yakmak, toprak üzerinde sayısız olumsuz etkiye neden olur. Anızlar yandığında toprağın canlılığını sağlayan birçok bitkisel ve hayvansal mikroorganizma da canlılığını yitirmiş, toprak da bu oranda verimliliğini kaybetmiş olur. Çünkü bu esnada sadece anız yanmakla kalmıyor, toprağın üstünde ve altında yaşayan canlılar da yanıyor” şeklinde görüş belirtiyor. kayseriolay'da Bu çerçevede hasat sezonu yaklaştıkça anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar da artıyor ifadelerine yer verildi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 11 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın, biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır. “ifadelerine yer verildi.

244 TL PARA CEZASI ÖDEYECEKLER

Kayseri Valiliği’nden de yine anız yakılmasının önlenmesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/1 nolu Tebliğde yer alan "anız yakanlara her dekar için 244,09 TL (İkiyüzkırkdört Türk Lirası Dokuz Kuruş) idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır." hükmü,

- 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri,

- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi.

Ayrıca anız yakılmasının önüne geçmek için anızların yakıldığını gördüğünüzde ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı’na ücretsiz olarak bildirilebilirsiniz.

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