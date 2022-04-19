Hangisi daha tehlikeli ey Milli Gazete ve Karamollaoğlu?

Milli Gazete, destek vererek seçilmesine neden olduğu CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘pisliklerini’ görmemezlikten, duymamazlıktan gelmeyi sürdürüyor.

Milli Gazete haberinde bakın neler söyledi neler!

Saadet’in Milli Gazete’si “Gençliği nereye sürüklüyorsunuz?” başlığıyla bir habere yer verdi. Haberde, “20 yıllık iktidarın 20 yaşındaki gençlerinin geldiği nokta yürekleri burkuyor... Ramazan ayında her gün farklı bir ilden eğlence görüntüleri geliyor. AKP, iktidar olduğu yirmi yıl boyunca toplumsal ve manevi kalkınmayı sağlayamadığını en üst ağızdan birçok kez itiraf etmişti. “Dindar nesil yetiştireceğiz” söylemiyle yola çıkan AKP’nin iktidarı döneminde ortaya çıkan tabloda bırakın dindar nesli, gençlerimiz arasında ateistlik, deistlik, uyuşturucu madde kullanımı, LGBTİ gibi sapkın akımlar hiç olmadığı kadar arttı.” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Ekrem’in yaptıklarını sürekli görmemezlikten geldiler

Haberinde LGBTİ gibi sapkınlara dikkat çeken Milli Gazete ve Saadet Partisi, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı aymazlıkları hatta bu sapkınlara verdiği desteği bir türlü göremedi.

İBB’nin skandal Ramazan etkinliğini görmediler, duymadılar!

CHP’li İBB yönetiminin geçtiğimiz günlerde ‘İstanbul’da Ramazan Etkinlikleri’ başlığıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte verilen konserde “Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde” şarkısı söylendi. CHP’li Ekrem’in Ramazan ayında dahi alkol propagandası yapması tepkilere neden olurken, Saadet’in Milli Gazete’si bu skandalı görmemezlikten, duymamazlıktan geldi.