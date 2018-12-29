Hamas'tan işgalci İsrail'e misilleme!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in güneyine bir roketin ateşlendiğini belirtti.

"Biraz önce Gazze'den İsrail topraklarına doğru bir roket ateşlendiği gözlendi." ifadesini kullanan Adraee, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

İşgalci ordusu Hamas'a ait mevziyi bombaladı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçağının, Gazze'den İsrail topraklarına atıldığı iddia edilen roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir mevziyi bombaladığını kaydetti.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise İsrail'e roket atılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Dün 1 Filistinli şehit edilmiş, 6 Filistinli yaralanmıştı

İsrail askerlerinin, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, aralarında bir gazeteci ve sağlık görevlisinin de olduğu 6 Filistinli yaralanmıştı.