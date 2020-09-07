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Aktüel Hamas: "İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor"
Aktüel

Hamas: "İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 05:43:30 -
Hamas: "İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma oranlarındaki artış uluslararası müdahaleyi gerekli kıldığını açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, işgal güçlerine ait hapishanelerde tutuklu bulunan Filistinli Hasan Şahade ve Selim İdris'in Kovid-19'a yakalanması cezaevi yönetiminin ihmalini yansıttığını belirtti.

Esirlerin hayatlarının gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Kasım, "Bu durum uluslararası kurumların ciddi müdahalesini gerektirmektedir." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti adı geçen tutukluların Kovid-19'a yakalandığı bilgisinin kendilerine iletildiğini, işgal güçlerinin hapishanelerde salgınla mücadeleye için gerekli icraatları yerine getirmediğini ve salgından korunma ve temizlik malzemelerinin Filistinli tutuklulara ulaştırılmasına engel olduğunu vurguladı.

Heyette İstatistik Müdürü Abdunnasır Feravne, AA muhabirine verdiği bilgide, İsrail Hapishaneler İdaresi tarafından kendisine hapishanelerde 20 Filistinlinin Kovid-19'a yakalandığının aktarıldığını kaydetti.

Feravne, tutukluların sağlık durumlarının uluslararası bir tıbbi ekip tarafından tetkik edilmesini istedi.

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