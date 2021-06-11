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Yerel Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi
Yerel

Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:38:00 -
Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tanyolu-1" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında Tekeli köyü mevkisinde dün yapılan aramada, 3 antitank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Mühimmat, Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.

 

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