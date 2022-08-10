Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı Yayınlandı

23 Anabilim Dalı’nda yapılacak alımlar için tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için internet ortamında başvurular 08 -19 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Tezli yüksek lisans alanında; Egzersiz ve Spor Bilimleri(Tezli Yüksek Lisans), Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans), Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı), Elektrik Elektronik Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) Felsefe ve Din Bilimleri(Tezli Yüksek Lisans) Fizik(Tezli Yüksek Lisans), İktisat(Tezli Yüksek Lisans), İnşaat Mühendisliği(Tezli Yüksek Lisans), İslam Tarihi ve Sanatları(Tezli Yüksek Lisans), İşletme (Tezli Yüksek Lisans Programı), Makine Mühendisliği(Tezli Yüksek Lisans), Maliye (Tezli Yüksek Lisans Programı), Matematik(Tezli Yüksek Lisans), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans Programı), ), Temel İslam Bilimleri(Tezli Yüksek Lisans), Yabancı Diller Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı) ve Zootekni (Tezli Yüksek Lisans) olmak üzere 17 programa öğrenci alınacaktır

Tezli yüksek lisans ikinci öğretim alanında; İşletme (Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı), Maliye (Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı) 3 programa öğrenci alınacaktır.

Tezsiz yüksek lisans alanında ise İşletme (Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı), Maliye ( Tezsiz Yüksek Lisan ) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı) olmak üzere 23 Anabilim Dalı’nda yapılacak alımlar için adaylar http://lisansustu.hakkari.edu.tr adresi üzerinden çevrim içi (Online) başvuru yapabilecekler.